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Erzurum 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu değişken olacak.

Erzurum 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Erzurum'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu değişken olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık ise 10°C olacak. Yaz aylarında Erzurum'un tipik hava koşullarına uygun, serin ve yağışlı bir gün geçireceğiz.

5 Temmuz Cumartesi günü bölgede hafif yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar 17°C ile 7°C arasında değişecek. 6 Temmuz Pazar günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı ise 9°C civarında olacak. 7 Temmuz Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar 24°C ile 10°C arasında seyredecek.

Bu dönem Erzurum'da serin ve yağışlı günlerin yaşanabileceğini gösteriyor. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Serin havalarda kat kat giyinmek vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Gündüzleri hava daha sıcak olsa da, akşamları ve sabahları serin olabileceğini unutmamak gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek ve planlama yapmak en iyisi olacaktır. Bu sayede sağlığınızı korur, günlük aktivitelerinizi daha verimli planlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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