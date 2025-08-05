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Erzurum 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu yüksek sıcaklıklarla dikkat çekiyor.

Erzurum 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Erzurum'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu yüksek sıcaklıklarla dikkat çekiyor. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 35°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 12°C'ye kadar düşebilir. Bu durum, gündüz saatlerinde sıcaklıkların yüksek, akşamları ise serin olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 6 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 36°C'ye ulaşması öngörülüyor. 7 Ağustos Perşembe günü sıcaklıklar 34°C civarında olacak. 8 Ağustos Cuma günü sıcaklıkların 30°C'ye düşmesi, 9 Ağustos Cumartesi günü 26°C ve 10 Ağustos Pazar günü 29°C seviyelerinde olması tahmin ediliyor. Bu da sıcak hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam edeceğini, hafta sonuna doğru biraz daha serinleşeceğini gösteriyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Gündüz saatlerinde yüksek sıcaklıklar, güneşe maruz kalma süresini sınırlayabilir. Bu da güneş çarpması riskini artırır. Açık hava aktivitelerini sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapmak daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Evde kalınması gereken durumlarda, serin ortamlarda bulunmak ve klima veya vantilatör kullanmak iç mekanlarda rahatlık sağlamaya yardımcı olur.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Hava şartlarına uygun önlemler alarak açık hava etkinliklerini daha güvenli hale getirebilir, günlük yaşamda rahatlık sağlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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