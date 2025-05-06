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Erzurum 06 Mayıs Salı hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 06 Mayısıs Salı hava durumu tahminleri açıklandı. Erzurum'da hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Erzurum 06 Mayıs Salı hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Erzurum'da 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 16°C civarında, gece ise 0°C civarında seyredecek. Bu dönemde, ortalama yüksek sıcaklıklar 6°C ile 13°C arasında değişiyor. Nadir de olsa, sıcaklık 7°C altına iniyor veya 23°C üstüne çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde, 7 Mayıs Çarşamba'dan itibaren sağanak yağışlar etkili olacak. Bu yağışların 10 Mayıs Cumartesi'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Cumartesi günü hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 21°C'ye kadar yükselebilir.

Mayıs ayı boyunca bölgede ortalama 92 mm yağış düşüyor. Bu ayda 14 yağmurlu gün yaşanıyor. Özellikle yağışlı günlerde, su birikintilerinden kaçınmak için uygun ayakkabı ve kıyafetler tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, günlük planlamalar için faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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