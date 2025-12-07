Erzurum 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, hafif yağmur ile düşük sıcaklıkları gösteriyor. Kış koşulları etkili olacak. Gün içinde sıcaklık, 2°C ile -2°C arasında değişecek. Nem oranı %97'ye ulaşacak. Rüzgar hızı ise 3.39 km/saat olarak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının soğuk ve yağışlı devam etmesi öngörülüyor.

8 Aralık Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar, 4°C ile -4°C arasında değişecek. 9 Aralık Salı günü bulutlu bir havanın ardından parlak bir gökyüzü bekleniyor. Bu günde sıcaklık, 1°C ile -11°C arasında olacak.

Kış aylarında Erzurum'da hava genellikle soğuk ve kar yağışlıdır. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebilir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak için bu gereklidir. Buzlanma ve kar birikintileri nedeniyle yolda kayma riski vardır. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Araçların kış lastiklerini kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak güvenli sürüş için şarttır. Evde su borularının donmasını önlemek adına izolasyon yapılmalıdır. Kalorifer sistemlerinin düzgün çalıştığını kontrol etmelisiniz. Kış aylarında grip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirmek önemlidir. Dengeli beslenmeli ve düzenli egzersiz yapmalısınız.