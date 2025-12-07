HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 7 Aralık 2025 tarihinde hafif yağmur ile birlikte soğuk hava koşulları etkili olacak. Sıcaklıklar gün içinde 2°C ile -2°C arasında değişirken, nem oranı %97'ye ulaşacak. Önümüzdeki günlerde kış koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 8 Aralık'ta bulutlu ve güneşli hava bekleniyor; sıcaklıklar ise 4°C ile -4°C arasında olacak. Kış aylarında kalın giyinmek ve hava koşullarına dikkat etmek hayati önem taşıyor.

Erzurum 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, hafif yağmur ile düşük sıcaklıkları gösteriyor. Kış koşulları etkili olacak. Gün içinde sıcaklık, 2°C ile -2°C arasında değişecek. Nem oranı %97'ye ulaşacak. Rüzgar hızı ise 3.39 km/saat olarak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının soğuk ve yağışlı devam etmesi öngörülüyor.

8 Aralık Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar, 4°C ile -4°C arasında değişecek. 9 Aralık Salı günü bulutlu bir havanın ardından parlak bir gökyüzü bekleniyor. Bu günde sıcaklık, 1°C ile -11°C arasında olacak.

Kış aylarında Erzurum'da hava genellikle soğuk ve kar yağışlıdır. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebilir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak için bu gereklidir. Buzlanma ve kar birikintileri nedeniyle yolda kayma riski vardır. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Araçların kış lastiklerini kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak güvenli sürüş için şarttır. Evde su borularının donmasını önlemek adına izolasyon yapılmalıdır. Kalorifer sistemlerinin düzgün çalıştığını kontrol etmelisiniz. Kış aylarında grip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirmek önemlidir. Dengeli beslenmeli ve düzenli egzersiz yapmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'
Park halindeki araç alev topu oldu, geriye hurda kaldıPark halindeki araç alev topu oldu, geriye hurda kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.