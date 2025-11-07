Erzurum 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu puslu ve güneşli olarak tahmin edilmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 15°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık -1°C civarında bekleniyor. Nem oranı %46 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı ise 16 km/saat şeklinde tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 8 Kasım Cumartesi günü hava puslu ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık ise -2°C olarak tahmin edilmekte. 9 Kasım Pazar günü de benzer hava koşulları sürecek.

Bu dönemde soğuk hava koşulları nedeniyle vücut ısısını korumak önemlidir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Sıcak içecekler tüketmek de iyi bir tercihtir. Rüzgar geçirmeyen giysiler seçmek gereklidir. Dışarıda uygun ayakkabı ve giysi seçimi su birikintilerinden kaçınmayı sağlar. Bu durum, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Trafik kurallarına dikkat etmek önemlidir. Yol koşullarını göz önünde bulundurmak da gerekmektedir. Bu önlemler, soğuk ve rüzgarlı havalarda sağlığınızı korumanıza katkı sağlar.