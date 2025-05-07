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Erzurum 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 07 Mayıs Çarşamba hava durumu belli oldu. Erzurum'da hava durumu artan bulutlarla birlikte olacak.

Erzurum 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu artan bulutlarla birlikte olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 3°C'ye kadar düşecek. Bu gün için sıcaklıklar 63°F (17°C) ve 38°F (3°C) arasında değişecek.

8 Mayıs Perşembe günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 9 Mayıs Cuma günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı görülecek. 10 Mayıs Cumartesi günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Mayıs ayı boyunca Erzurum'da ortalama yüksek sıcaklıklar 18°C, ortalama düşük sıcaklıklar ise 6°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 92 mm olacaktır. Maya boyunca 14 yağmurlu gün görülecektir.

Bahar aylarında Erzurum'da hava koşulları hızla değişebilir. Özellikle yağışlı günlerde uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmalısınız.

Gündüz sıcaklıkları 18°C'ye kadar yükselir. Akşamları ise sıcaklık 6°C'ye kadar düşer. Bu nedenle kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarıp giymek, vücut ısınızı dengede tutmanıza yardımcı olur.

Erzurum'un yüksek rakımı ve coğrafi konumu, hava koşullarının hızla değişmesine neden olabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planlarınızı buna göre yapmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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