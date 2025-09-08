HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 08 Eylül Pazartesi hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Erzurum 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 8 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 8°C civarında seyredecek. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı sabah %27, gündüz %15, akşam %38 ve gece %51 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 9 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 7°C olacak. 10 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığı 23°C'ye düşecek. 11 Eylül Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 20°C civarında olacak. 12 Eylül Cuma günü hafif yağmurlu bir hava durumu tahmin ediliyor.

Bu dönemde gündüz hava sıcaklıkları 20-25°C, gece sıcaklıkları ise 7-8°C arasında değişecek. Sabah saatlerinde nem oranı düşük, akşam saatlerinde ise yüksek olacak. Rüzgar hızları genellikle 10-20 km/saat arasında olacak.

Bu hava koşullarına göre gündüzleri hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Akşamları serin olabileceğini göz önünde bulundurarak yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Özellikle 12 Eylül Cuma günü hafif yağmurlu hava beklendiğinden, yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez mont almanızda yarar var. Rüzgar hızları genellikle düşük olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da korkutan yangın! Yoğun müdahaleyle kontrol altına alındıAntalya'da korkutan yangın! Yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı
İstanbul'da okullar açılıyor: İETT'den öğrencilere büyük müjde!İstanbul'da okullar açılıyor: İETT'den öğrencilere büyük müjde!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Alaşehir'de 'hayvan barınağı' skandalı: Öldürüp, çöp arabasına attılar

Alaşehir'de 'hayvan barınağı' skandalı: Öldürüp, çöp arabasına attılar

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.