Erzurum 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 8 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 8°C civarında seyredecek. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı sabah %27, gündüz %15, akşam %38 ve gece %51 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 9 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 7°C olacak. 10 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığı 23°C'ye düşecek. 11 Eylül Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 20°C civarında olacak. 12 Eylül Cuma günü hafif yağmurlu bir hava durumu tahmin ediliyor.

Bu dönemde gündüz hava sıcaklıkları 20-25°C, gece sıcaklıkları ise 7-8°C arasında değişecek. Sabah saatlerinde nem oranı düşük, akşam saatlerinde ise yüksek olacak. Rüzgar hızları genellikle 10-20 km/saat arasında olacak.

Bu hava koşullarına göre gündüzleri hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Akşamları serin olabileceğini göz önünde bulundurarak yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Özellikle 12 Eylül Cuma günü hafif yağmurlu hava beklendiğinden, yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez mont almanızda yarar var. Rüzgar hızları genellikle düşük olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.