Erzurum 09 Ekim Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 9 Ekim 2025 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. İlk gün hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 16°C, gece ise 4°C civarında olacak.

Erzurum'da 9 Ekim 2025 Perşembe günü, hava hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 16°C olarak ölçülmesi bekleniyor. Gece ise sıcaklık 4°C civarında seyredecek. Nem oranı %75 tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 7.4 km/saat olarak hesaplandı. Gün doğumu saati 06:19, gün batımı saati ise 17:44'tür.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. 10 Ekim Cuma günü, hava güneşli ve parçalı bulutlu olacaktır. En yüksek sıcaklık 12°C, en düşük sıcaklık 0°C olacaktır. 11 Ekim Cumartesi günü, hava yine güneşli olacak. Bu günde en yüksek sıcaklık 14°C, en düşük sıcaklık 2°C bekleniyor. 12 Ekim Pazar günü, yağmur ve çisenti olması öngörülüyor. Bu günde en yüksek sıcaklık 8°C, en düşük sıcaklık -2°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği göz önünde bulundurulmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi muhtemeldir. Bu nedenle, kat kat giyinmek iyi bir önlem olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da faydalı olur. Yağmurlu günlerde yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Yaya olarak yürürken kayma riskine karşı tedbirli olunması gereklidir.

