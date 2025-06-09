Erzurum 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 9 Haziran Pazartesi günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları ise 9°C civarında seyredecek. Salı günü hava ısınacak, sıcaklık 26°C'ye ulaşacak ve güneşli bir hava bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 24°C civarında kalacak.

Erzurum'un Haziran ayı genelinde ortalama gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları ise 7.5°C'dir. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 71 mm'dir. Ayda yaklaşık 9 yağmurlu gün yaşanmaktadır. Nem oranı %61 civarındadır.

Önümüzdeki günlerdeki hava koşulları nedeniyle dikkatli olunması önemlidir. Çarşamba ve Perşembe günleri yağışlı olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların ve tarım faaliyetleriyle ilgilenenlerin önlem alması gerekmektedir. Yağışların yoğun olabileceği bu günlerde su baskınlarına karşı tedbirli olunmalıdır. Ayrıca, yağışların ardından hava sıcaklıklarının düşeceği unutulmamalıdır. Uygun giyim ve ısınma önlemleri almak faydalı olacaktır.