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İletişim Başkanı Duran: "YENİ Parti Grubu'nun salonu terk etmesi ciddi bir saygısızlıktır"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla Genel Kurula hitap etmek üzere kürsüye çıktığında YENİ Parti Grubu'nun salonu terk etmesi ciddi bir saygısızlıktır" dedi.

İletişim Başkanı Duran: "YENİ Parti Grubu'nun salonu terk etmesi ciddi bir saygısızlıktır"

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî iradenin tecelligahı; farklı siyasi görüşlerin aynı çatı altında konuştuğu, tartıştığı ve millet adına söz söylediği bir yerdir.

İletişim Başkanı Duran: "YENİ Parti Grubu nun salonu terk etmesi ciddi bir saygısızlıktır" 1

YENİ PARTİLİ VEKİLLERİN O GÖRÜNTÜSÜNE TEPKİ

Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla Genel Kurula hitap etmek üzere kürsüye çıktığında YENİ Parti Grubu'nun salonu terk etmesi, Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde, milli iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı da ciddi bir saygısızlıktır.

"CİDDİ BİR SAYGISIZLIKTIR"

Bu tavır, Gazi Meclisimizin mehabetine uygun olmayan, nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur. Demokratik siyaset, yalnızca kendi sözünü söylemeyi değil, farklı görüşlere tahammül etmeyi ve milletin seçtiği Cumhurbaşkanını milletin Meclisinde dinleme olgunluğunu da gerektirir. Siyasi ihtilafları devletin köklü geleneklerinin ve Meclisin ortak hukukunun önüne koymak, demokratik temsil anlayışıyla bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Burhanettin Duran Yeni Parti
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