Sosyal medya fenomenleri gözaltına alınmıştı! 4'ü adliyeye sevk edildi

Tiktok'ta yayın yapan bazı fenomenlere operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta TikTok olmak üzere Facebook ve X'te kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya ünlülerini belirlemek için çalışma başlattı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yürütülen çalışmalar sonucu, İstanbul merkezli 10 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Semih Varol, Onur Sermik ve Elif Akdemir de yer aldı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan soruşturmaya yönelik yeni bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan isimlerden; Onur Sermik, Semih Varol, Mehmet Aden Arslan ve Elif Akdemir adliyeye sevk edildi.

GELİRLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüphelilerin aylık gelirleri de dikkat çekti. Yaptıklarının suç olduğunu bilmediğini savunan fenomenler aylık gelirlerini 200 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen rakamlarda açıkladıkları öğrenildi.

Gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespiti için kan örnekleri alınan Sosyal Medya ünlüleri hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'Müstehcenlik' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.