HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sosyal medya fenomenleri gözaltına alınmıştı! 4'ü adliyeye sevk edildi

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimlerden; Onur Sermik, Semih Varol, Mehmet Aden Arslan ve Elif Akdemir adliyeye sevk edildi. Fenomenlerin aylık gelirleri de ortaya çıktı.

Tiktok'ta yayın yapan bazı fenomenlere operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta TikTok olmak üzere Facebook ve X'te kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya ünlülerini belirlemek için çalışma başlattı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yürütülen çalışmalar sonucu, İstanbul merkezli 10 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Semih Varol, Onur Sermik ve Elif Akdemir de yer aldı.

Sosyal medya fenomenleri gözaltına alınmıştı! 4 ü adliyeye sevk edildi 1

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan soruşturmaya yönelik yeni bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan isimlerden; Onur Sermik, Semih Varol, Mehmet Aden Arslan ve Elif Akdemir adliyeye sevk edildi.

GELİRLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüphelilerin aylık gelirleri de dikkat çekti. Yaptıklarının suç olduğunu bilmediğini savunan fenomenler aylık gelirlerini 200 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen rakamlarda açıkladıkları öğrenildi.

Gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespiti için kan örnekleri alınan Sosyal Medya ünlüleri hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'Müstehcenlik' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sayan Kaya'nın yerine atanan Terzioğlu’ndan ilk açıklamaSayan Kaya'nın yerine atanan Terzioğlu’ndan ilk açıklama
Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yeni detay! Telefonu yok edilmişAhmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yeni detay! Telefonu yok edilmiş

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Soma'dan peş peşe acı haber! Göçükte can kaybı 5'e yükseldi

Soma'dan peş peşe acı haber! Göçükte can kaybı 5'e yükseldi

Hakemlerden, TFF Başkanı ve MHK Başkanı'na ağır suçlamalar

Hakemlerden, TFF Başkanı ve MHK Başkanı'na ağır suçlamalar

Fenomen kaynanaya acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

Fenomen kaynanaya acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.