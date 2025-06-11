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Erzurum 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 11 Haziran Çarşamba hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek.

Erzurum 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. En yüksek sıcaklığın 24°C, en düşük sıcaklığın ise 8°C olması bekleniyor. Bu durum, Erzurum'un Haziran ayındaki tipik hava koşullarına uygun bir seyir izliyor. Genel olarak, Haziran ayında Erzurum'da ortalama sıcaklık 13.6°C, en düşük sıcaklık 7.5°C ve en yüksek sıcaklık 19.5°C civarındadır.

12 Haziran Perşembe günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C'ye kadar çıkabilir. 13 Haziran Cuma günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek. 14 Haziran Cumartesi günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C civarında olacak.

Haziran ayında Erzurum'un hava koşulları, genellikle 9 yağmurlu gün ve 10 güneşli saat ile karakterizedir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmakta yarar var.

Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Rüzgarlı günlerde ise rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler seçmelisiniz.

Haziran ayı, Erzurum'da değişken hava koşulları ile gelir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve uygun önlemleri almak, sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Bu sayede günlük aktivitelerinizi daha verimli bir şekilde planlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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