Erzurum 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 13 Ekim 2025 günü soğuk hava koşulları etkili olacak. Gündüz sıcaklığı 8°C, gece ise -4°C olarak tahmin ediliyor. Kar ve yağmur geçişleri beklenirken, haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıklar artacak. 14 Ekim'de güneşli bir hava öngörülüyor ve sıcaklık 11°C'ye yükselecek. Hava koşullarına karşı önlem almak, sıcak tutacak giysiler ve acil durum kitleri bulundurmak faydalı olacaktır.

Erzurum 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava koşulları kar ve yağmur geçişleriyle soğuk olacak. Gündüz sıcaklığı 8°C, gece sıcaklığı -4°C civarında bekleniyor. Nem oranı %77, rüzgar hızı ise 7.3 km/saat tahmin ediliyor.

14 Ekim Salı günü hava daha sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 11°C, gece sıcaklığı -3°C olarak öngörülmektedir. Nem oranı %50, rüzgar hızı 1.8 km/saat bekleniyor. 15 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 12°C, 16 Ekim Perşembe günü ise 13°C civarında seyredecek.

Erzurum'un yüksek rakımı ve coğrafi konumu hava koşullarını hızla değiştirebilir. Hafta başında sıcaklıkların düşmesi ve kar yağışı ihtimali bulunuyor. Bu nedenle hazırlıklı olmak önemlidir. Sıcak tutacak giysiler ve su geçirmez ayakkabılar gibi önlemler alınmalıdır. Ayrıca acil durum kitleri de bulundurulmalıdır. Olası olumsuz hava koşullarına karşı bu önlemler faydalı olacaktır. Hava koşullarını düzenli takip etmek korunma açısından önemlidir. Planlarınızı buna göre ayarlamak yararlı olacaktır.

hava durumu Erzurum
