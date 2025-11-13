HABER

Erzurum 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 13 Kasım 2025 tarihinde hava durumu yağmur ve çisenti ile geçecek. Gündüz sıcaklık 10°C, gece ise 0°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde sağanak yağışlar ve düşen sıcaklıklar bekleniyor. 14 Kasım'da en yüksek sıcaklık 7°C olurken, 15 Kasım'da bu değer 5°C'ye düşecek. Düşük sıcaklıklar ve yağışlar, seyahat planlarınızı etkileyebilir. Güvenli olmak için uygun kıyafetler ve ayakkabılar tercih edilmelidir.

Çiğdem Sevinç

Bugün, 13 Kasım 2025 Perşembe günü Erzurum'da hava durumu, zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olur. Gündüz en yüksek sıcaklık 10°C. Gece ise en düşük sıcaklık 0°C civarında seyreder. Nem oranı %76. Rüzgar hızı 4.2 km/saat. Basınç seviyesi 845.1 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:56. Gün batımı ise 16:55 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. 14 Kasım Cuma günü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 7°C. Gece en düşük sıcaklık 1°C olacak. 15 Kasım Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar görülecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 5°C. Gece en düşük sıcaklık -4°C civarında olacak. 16 Kasım Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 2°C. Gece en düşük sıcaklık -14°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği dikkate alınmalıdır. Özellikle düşük sıcaklıklar ve yağışlar çeşitli zorluklara yol açabilir. Seyahat planlarınızı yaparken, yol koşullarının bozulabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Görüş mesafesinin azalabileceğini hatırlamalısınız. Araç kullanırken, lastiklerinizin kış koşullarına uygun olduğundan emin olun. Araç bakımını düzenli olarak yapmanız önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken, kalın ve su geçirmez giysiler tercih edin. Üşümeyi önlemek için gereken önlemleri almalısınız. Ayrıca, yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat etmelisiniz. Düşme riskini en aza indirmek için uygun ayakkabılar giymelisiniz. Evde kalacağınız zamanlarda, ısınma sistemlerinizin düzgün çalıştığını kontrol edin. Enerji tasarrufu sağlamak için kapı ve pencerelerin sızdırmazlığına dikkat edin. Bu önlemler, soğuk ve yağışlı hava koşullarında daha güvenli bir yaşam sürmenize yardımcı olacaktır.

