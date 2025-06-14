Erzurum 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 14 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 23°C arasında değişecek. Bu dönemde hava koşulları genellikle değişkenlik gösterecek. Bazı günler güneşli, bazı günler ise yağmurlu geçecek.

15 Haziran Pazar günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 16 Haziran Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 17 Haziran Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. 18 Haziran Çarşamba günü bol güneş ışığı olacak. 19 Haziran Perşembe günü kısmen güneşli bir hava tahmin ediliyor. 20 Haziran Cuma günü ise daha sıcak bir hava bekleniyor.

Hava koşullarının değişkenliğini göz önünde bulundurmak önemli. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlara kaydırabilirsiniz. Uygun yağmurluk ve şemsiye gibi hazırlık yapmak da iyi bir seçenektir. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir. Sıcaklıkların artacağı günlerde bol su içerek ve hafif kıyafetler tercih ederek serin kalabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde uygun giysiler seçmek ve açık alanlarda dikkatli olmak gerekmektedir.

Erzurum'da 14 Haziran 2025 ve sonraki günlerde hava koşullarının değişken olacağının öngörüldüğü belirtiliyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve uygun önlemleri almak önemlidir. Bu sayede, planlarınızı yaparken konforlu ve güvenli bir deneyim yaşayabilirsiniz.