Erzurum 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlarla başlayacak. Gün boyunca sıcaklıklar 10°C ile 16.5°C arasında değişecek. Gündüz saatlerinde hava daha sıcak olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 5.2°C'ye düşecek. Nem oranı %64 civarında olacak. Rüzgar hızı 13.7 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

16 Mayıs Cuma günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 11.4°C ile 17.1°C arasında değişecek. 17 Mayıs Cumartesi günü sıcaklıklar 12.1°C ile 17.8°C arasında olacak. Ara ara şiddetli yağmurlar beklenmektedir. 18 Mayıs Pazar günü sıcaklıklar 12.8°C ile 18.5°C arasında olacak. Ara ara şiddetli yağmurlar devam edecektir.

Erzurum'un Mayıs ayındaki ortalama sıcaklıkları 8.8°C'dir. Bu ayda yağış miktarı 109 mm civarındadır. Mayıs ayında Erzurum'da yağmurlu gün sayısı 15'tir. Bu da ayın yaklaşık yarısının yağmurlu geçtiğini göstermektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler ve ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Araçların lastiklerinin iyi durumda olduğundan emin olunmalıdır. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Ayrıca bol su içmek vücut sağlığı açısından önemlidir.