Erzurum 16 Ekim Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 4°C. Gündüz sıcaklık 13°C, akşam ise 8°C civarında olacak. Gece sıcaklığı yine 4°C civarına düşecek. Gün boyunca hava genellikle parçalı bulutlu. Rüzgarın hızı 6 km/saat ile 14 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %62 ile %67 arasında seyredecek.

17 Ekim Cuma günü Erzurum'da hava sıcaklıkları gündüz 10-12°C. Gece ise 1-3°C civarına düşmesi bekleniyor. Sabaha yönelik karla karışık yağmur görülebilir. 18 Ekim Cumartesi günü gündüz sıcaklıklar 13-14°C. Gece sıcaklığı 0-1°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu tarihler boyunca hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebiliyor. Bu nedenle kat kat giyinmekte fayda var. Yanınızda bir mont bulundurmak da yararlı olacaktır. Sabah saatlerinde karla karışık yağmur beklendiği için su geçirmeyen ayakkabılar giyinmek gerekir. Uygun bir şemsiye de kullanışlı olacaktır.

Gün içinde güneşli havalarda ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önerilir. Şapka takmak cildinizi korumaya yardımcı olur. Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmekte fayda var. Planlarınızı buna göre yapmanız en iyisi olacaktır.