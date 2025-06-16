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Erzurum 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 16 Haziran Pazartesi hava durumu gündüz sıcak gece ise serin olacak.

Erzurum 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 16 Haziran Pazartesi günü hava durumu bekleniyor. Bol güneş ışığı ile birlikte 19°C'lik bir yüksek sıcaklık, 4°C'lik bir düşük sıcaklık öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un tipik Haziran ayı iklimine uygundur. Gündüzleri ılıman, geceleri ise serin bir hava sunar.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 17 Haziran Salı günü, 18°C'lik bir yüksek sıcaklık ve 3°C'lik bir düşük sıcaklıkla güneşli bir hava olacak. 18 Haziran Çarşamba günü, 20°C'lik bir yüksek sıcaklık, 4°C'lik bir düşük sıcaklık ile bol güneş ışığı devam edecek. 19 Haziran Perşembe günü, 23°C'lik bir yüksek sıcaklık ve 6°C'lik bir düşük sıcaklıkla parlak güneş ışığı hâkim olacak. 20 Haziran Cuma günü ise, 26°C'lik bir yüksek sıcaklık ve 7°C'lik bir düşük sıcaklıkla çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Erzurum'un yüksek rakımı ve dağlık yapısı nedeniyle ani hava değişimleri yaşanabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneş ışığından korunmak için güneş kremi kullanmayı ve uygun kıyafetler giymeyi unutmayın.

Erzurum'un Haziran ayındaki ortalama nem oranı %65'tir. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 68 milimetredir. Bu da, bölgenin genellikle kuru ve az yağışlı bir iklime sahip olduğunu gösteriyor. Bu dönemde yağış ihtimali düşük olsa da ani yağmurlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak, konforlu bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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