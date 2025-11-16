Erzurum 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmur ve düşük sıcaklıklarla geçecek. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 4°C olacak. En düşük sıcaklık ise -5°C civarında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 4.5 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:01'dir. Gün batımı ise 16:57 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 17 Kasım Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava olacak. 18 Kasım Salı ve 19 Kasım Çarşamba günleri ise hava sıcaklıkları 6°C civarında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava koşulları genel olarak sakin kalacak.

Erzurum'un kış aylarına yaklaşırken hava koşulları daha da soğuyacak. Kar yağışı ihtimali artacaktır. Bu dönemde özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altına inebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcak tutan aksesuarlar kullanmak faydalı olacaktır. Araç kullanırken yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte yarar vardır. Gerekli önlemleri almak olası buzlanma ve kar yağışı için önemlidir. Kış aylarında yüksek bölgelerde hava koşulları hızla değişebilir. Bu nedenle hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli takip etmek gerekir.