Erzurum 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde -2°C civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 5°C'ye kadar yükselecek. Hava genellikle bulutlu olacak. Ancak, aralıklı güneş ışıkları görülebilir. Nem oranı gün boyunca yüksek kalacak. Rüzgar kuzey yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacak. 18 Kasım Salı günü sıcaklık 4°C civarında olacak. 19 Kasım Çarşamba günü de 4°C bekleniyor. 20 Kasım Perşembe günü ise sıcaklığın 6°C olması tahmin ediliyor. Bu günler genellikle güneşli geçecek. Fakat sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir. Sürücülerin görüş mesafesinin azalabileceğini unutmamaları önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde don ve buzlanma riski artabilir. Yolda yürürken veya araç kullanırken kayma riskine karşı tedbirli olunmalıdır.

Bu dönemde tarımsal faaliyetlerde bulunanların don riskine karşı önlem alması gerektiği belirtilebilir. Bitkilerini korumaya yönelik gerekli tedbirleri uygulamaları önerilir.