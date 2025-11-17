HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 17 Kasım 2025 tarihinde hava durumu sabah saatlerinde -2°C ile başlayacak ve gün boyunca 5°C'ye yükselebilecek. Hava genellikle bulutlu olacakken aralıklı güneş ışıkları da görülmesi muhtemel. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 4°C civarında seyredecek. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklar ve yüksek nem oranı nedeniyle don riski artacak. Sürücülerin dikkatli olması öneriliyor.

Erzurum 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde -2°C civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 5°C'ye kadar yükselecek. Hava genellikle bulutlu olacak. Ancak, aralıklı güneş ışıkları görülebilir. Nem oranı gün boyunca yüksek kalacak. Rüzgar kuzey yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacak. 18 Kasım Salı günü sıcaklık 4°C civarında olacak. 19 Kasım Çarşamba günü de 4°C bekleniyor. 20 Kasım Perşembe günü ise sıcaklığın 6°C olması tahmin ediliyor. Bu günler genellikle güneşli geçecek. Fakat sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir. Sürücülerin görüş mesafesinin azalabileceğini unutmamaları önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde don ve buzlanma riski artabilir. Yolda yürürken veya araç kullanırken kayma riskine karşı tedbirli olunmalıdır.

Bu dönemde tarımsal faaliyetlerde bulunanların don riskine karşı önlem alması gerektiği belirtilebilir. Bitkilerini korumaya yönelik gerekli tedbirleri uygulamaları önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev değişiklik! 2026'da başlayacak, her şey farklı olacakDev değişiklik! 2026'da başlayacak, her şey farklı olacak
Üst üste trajik ölümler! Bir il bunu konuşuyor... Öğrencilerden yürek yakan serzeniş: "Her ay bir arkadaşımız ölüyor"Üst üste trajik ölümler! Bir il bunu konuşuyor... Öğrencilerden yürek yakan serzeniş: "Her ay bir arkadaşımız ölüyor"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.