Erzurum 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Erzurum 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Erzurum'da 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26°C civarlarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C'ye düşecek. Rüzgar sabah saatlerinde güney yönünden 10 km/saat hızla esecek. Gündüz rüzgarın hızı 23 km/saat'e kadar çıkacak. Akşam saatlerinde rüzgar hızı 3 km/saat'e düşecek. Nem oranı sabah %40, gündüz %17, akşam %49 ve gece %66 seviyelerinde olacak. Basınç değerleri gün boyunca 797-798 hPa arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 19 Ağustos Salı günü sıcaklık 33°C'ye kadar yükselebilir. 20 Ağustos Çarşamba günü ise sıcaklık 32°C civarında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmesi, vücut ısısının dengede tutulmasına katkı sağlar. Rüzgarın gündüz saatlerinde artması, açık alanlarda dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak ve açık alanlarda dikkatli olmak faydalı olacaktır.

hava durumu Erzurum
