HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 18 Ekim 2025'ten itibaren hava durumu soğuk ve yağışlı bir seyir izleyecek. Sabah 10°C, gündüz 15°C, akşam 8°C, gece ise 5°C sıcaklık bekleniyor. İlerleyen günlerde de benzer sıcaklıklar ve bölgesel düzensiz yağışlar öngörülmekte. Rüzgar yönleri değişkenlik gösterecek. Sürücüler için yoğun sis ve don riski nedeniyle dikkatli olmaları öneriliyor. Kalın giysiler ve şemsiye bulundurulması faydalı olacaktır. İşte detaylar...

Erzurum 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde 10°C olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C. Akşam 8°C, gece ise 5°C olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca hafif yağışların devam etmesi bekleniyor. Rüzgar sabah doğudan esecek. Gündüz güneybatıdan, akşam doğudan, gece güneyden rüzgar esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %73. Gündüz %48, akşam %72 ve gece %74 olarak öngörülüyor.

19 Ekim Pazar günü sabah ve gündüz sıcaklıkları yaklaşık 17°C olacak. Akşam 8°C, gece 5°C olarak tahmin ediliyor. Bölgesel düzensiz yağışların görülmesi bekleniyor. Rüzgar sabah, akşam ve gece batıdan esecek. Nem oranı sabah %64. Gündüz %47, akşam %72 ve gece %74 olarak öngörülüyor.

20 Ekim Pazartesi günü sabah 14°C, gündüz 11°C, akşam 6°C ve gece 3°C sıcaklıklar öngörülüyor. Bölgesel düzensiz yağışların devam etmesi bekleniyor. Rüzgar sabah, gündüz, akşam ve gece güneybatıdan esecek. Nem oranı sabah %67, gündüz %58, akşam %67 ve gece %67 olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları soğuk ve yağışlı olacak. Sabahları yoğun sis ve don riski mevcut. Sürücülerin dikkatli olması önemlidir. Ayrıca, gündüz ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi nedeniyle kalın giysiler giyilmesi önerilir. Dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Akşamları serin hava için bir ceket almak önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YSK bugün toplanıyor! Gündem: CHPYSK bugün toplanıyor! Gündem: CHP
Sağanaktan sonra geliyor: 'Yazdan kalma pastırma günleri'Sağanaktan sonra geliyor: 'Yazdan kalma pastırma günleri'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.