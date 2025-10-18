Erzurum 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde 10°C olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C. Akşam 8°C, gece ise 5°C olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca hafif yağışların devam etmesi bekleniyor. Rüzgar sabah doğudan esecek. Gündüz güneybatıdan, akşam doğudan, gece güneyden rüzgar esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %73. Gündüz %48, akşam %72 ve gece %74 olarak öngörülüyor.

19 Ekim Pazar günü sabah ve gündüz sıcaklıkları yaklaşık 17°C olacak. Akşam 8°C, gece 5°C olarak tahmin ediliyor. Bölgesel düzensiz yağışların görülmesi bekleniyor. Rüzgar sabah, akşam ve gece batıdan esecek. Nem oranı sabah %64. Gündüz %47, akşam %72 ve gece %74 olarak öngörülüyor.

20 Ekim Pazartesi günü sabah 14°C, gündüz 11°C, akşam 6°C ve gece 3°C sıcaklıklar öngörülüyor. Bölgesel düzensiz yağışların devam etmesi bekleniyor. Rüzgar sabah, gündüz, akşam ve gece güneybatıdan esecek. Nem oranı sabah %67, gündüz %58, akşam %67 ve gece %67 olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları soğuk ve yağışlı olacak. Sabahları yoğun sis ve don riski mevcut. Sürücülerin dikkatli olması önemlidir. Ayrıca, gündüz ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi nedeniyle kalın giysiler giyilmesi önerilir. Dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Akşamları serin hava için bir ceket almak önerilir.