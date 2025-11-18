Erzurum 18 Kasım Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 18 Kasım 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 7°C civarında. Gece ise sıcaklık -7°C'ye kadar düşecek. Bu durum bölgenin tipik kış koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 19 Kasım Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 7°C, gece sıcaklıkları -9°C civarında seyredecek. 20 Kasım Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 8°C, gece ise -7°C olacak. 21 Kasım Cuma günü hava tamamen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 10°C, gece ise -3°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük. Dolayısıyla don ve buzlanma riski artmaktadır. Sürücülerin yolda dikkatli olmaları gereken bir dönem. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yol koşullarını kontrol etmek önemlidir. Tarım yapanların bitkilerini korumak için önlemler alması gerekiyor. Soğuk hava koşullarına karşı uygun giyinmek de sağlık açısından faydalı olacaktır.