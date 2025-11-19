Erzurum 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 0°C ile 10.4°C arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 4.3 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:03'tür. Gün batımı saati ise 16:54'tir.

20 Kasım Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 0.6°C ile 11.2°C arasında seyredecek. Nem oranı %81 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı 5.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. 21 Kasım Cuma günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 3°C ile 11°C arasında değişecek. Nem oranı %44 ve rüzgar hızı 3.4 km/saat olacak.

22 Kasım Cumartesi günü ise hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 1°C ile 10.5°C arasında olacak. Nem oranı %62 seviyesinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5.4 km/saat olarak bekleniyor. Erzurum'un kış aylarına yaklaşmasıyla birlikte hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da azalması öngörülüyor.

Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük aktiviteleri planlarken kat kat giyinmek faydalıdır. Sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Dışarı çıkarken bir mont veya kaban giymek önerilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve aksesuarlar kullanmak da faydalı olacaktır.

Hava koşullarına bağlı olarak sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Yolda yürürken kayma riski artabilir. Bu nedenle dikkatli olmak önemlidir. Uygun ayakkabılar giymek, yürürken önemlidir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak gerekmektedir. Araçların kış lastikleri ile donatılması da önem taşıyor. Antifriz seviyeleri kontrol edilmelidir.

Soğuk havanın bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Dengeli ve düzenli beslenmeye dikkat etmek önemlidir. Yeterli uyku almak vücudu destekler. Düzenli egzersiz yapmak, soğuk havaya karşı direnci artıracaktır. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmak için elleri sık sık yıkamak faydalıdır. Kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız.