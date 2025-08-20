HABER

Erzurum 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Doğukan Akbayır

Erzurum'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 16°C'ye düşecek. Rüzgar sabah güney yönünden 7 km/saat hızla esecek. Gündüz rüzgarın hızı 13 km/saat'e kadar çıkacak. Nem oranı sabah %59, gündüz %35, akşam %38 ve gece %60 seviyelerinde olacak. Basınç değerleri gün boyunca 808-811 hPa arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 21 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 27°C'ye kadar yükselebilir. 22 Ağustos Cuma günü sıcaklık 30°C civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, aşırı güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmesi, vücut ısısının dengede tutulmasına katkı sağlar. Gündüz saatlerinde rüzgarın artması, açık alanlarda dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak faydalı olacaktır.

