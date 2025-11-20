HABER

Erzurum 20 Kasım Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 20 Kasım 2025 tarihinde kısmen güneşli hava bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 9°C, gece ise 2°C olacak. Önümüzdeki günler için hava tahminleri 21 Kasım'da kapalı, 22 Kasım'da kısmen güneşli, 23 Kasım'da ise bol güneşli geçirileceğini öngörüyor. Yüksek nem oranı sabah saatlerinde sisli hava yaratabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek ve sürüş esnasında dikkatli olmak önemlidir. İşte detaylar...

Erzurum'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava koşulları kısmen güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 9°C olacaktır. Gece sıcaklığı ise 2°C civarında seyredecek. Nem oranı %81 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı 5.5 km/saat şeklinde bekleniyor. Basınç seviyesi ise 841.1 mb düzeyinde olacak. Gün doğumu saati 07:04'tir. Gün batımı ise 16:53 olarak hesaplanmıştır.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif bir ısınma bekleniyor. 21 Kasım Cuma günü hava kapalı ve bulutlu geçecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 11°C olacak. Gece sıcaklığı ise -0.5°C civarında seyredecek. 22 Kasım Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 12°C olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı ise 7°C olarak bekleniyor. 23 Kasım Pazar günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 13°C olacak. Gece sıcaklığı ise 6°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Nem oranının yüksek olması sabah ve akşam saatlerinde havanın serin olmasına neden olacaktır. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle sabah saatlerinde sisli hava koşulları görülebilir. Bu durum, görüş mesafesini azaltarak trafik kazalarına yol açabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Dikkatli olmak trafik güvenliği açısından hayati önem taşıyor.

Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

