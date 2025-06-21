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Erzurum 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli geçecek.

Erzurum 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Erzurum'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli geçecek. Sıcaklık 25°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 6°C civarında olacak.

Pazar günü, 22 Haziran'da hava biraz serinleyecek. Sıcaklık 23°C'ye düşecek. Gece sıcaklıkları 6°C civarında kalacak.

Pazartesi, 23 Haziran'da sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 21°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 2°C civarında seyredecek.

Salı, 24 Haziran'da hava tekrar açacak. Sıcaklık 23°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları 3°C civarında olacak.

Erzurum'un Haziran ayı genellikle 12 güneşli gün ve 13 yağışlı gün ile karakterizedir. Nem oranı %65 civarındadır. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 68 milimetredir. Rüzgarlar genellikle güneydoğudan saatte 6 kilometre hızla eser.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarını dikkate almak önemlidir. Özellikle Pazartesi günü beklenen yağışlı hava nedeniyle açık hava etkinliklerini planlarken esnek olunmalıdır. Günlük sıcaklıkların 20-25°C, gece sıcaklıklarının ise 2-6°C arasında değişeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önem taşımaktadır. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve uygun yağmurluklar kullanarak ıslanmaktan kaçınabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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