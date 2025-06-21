Erzurum 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli geçecek. Sıcaklık 25°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 6°C civarında olacak.

Pazar günü, 22 Haziran'da hava biraz serinleyecek. Sıcaklık 23°C'ye düşecek. Gece sıcaklıkları 6°C civarında kalacak.

Pazartesi, 23 Haziran'da sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 21°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 2°C civarında seyredecek.

Salı, 24 Haziran'da hava tekrar açacak. Sıcaklık 23°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları 3°C civarında olacak.

Erzurum'un Haziran ayı genellikle 12 güneşli gün ve 13 yağışlı gün ile karakterizedir. Nem oranı %65 civarındadır. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 68 milimetredir. Rüzgarlar genellikle güneydoğudan saatte 6 kilometre hızla eser.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarını dikkate almak önemlidir. Özellikle Pazartesi günü beklenen yağışlı hava nedeniyle açık hava etkinliklerini planlarken esnek olunmalıdır. Günlük sıcaklıkların 20-25°C, gece sıcaklıklarının ise 2-6°C arasında değişeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önem taşımaktadır. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve uygun yağmurluklar kullanarak ıslanmaktan kaçınabilirsiniz.