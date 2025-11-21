HABER

Erzurum 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 21-23 Kasım 2025 tarihleri arasında hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıklar 8-10°C arasında değişirken, gece sıcaklıkları -7°C’ye kadar düşecek. Yüksek nem oranı, sabah saatlerinde sisli şartlar yaratabilir. Bu, görüş mesafesini olumsuz etkileyerek sürüş güvenliğini tehlikeye sokabilir. Bu sürede kalın giyinmek, vücut ısısını korumak açısından önem taşıyor.

Cansu Akalp

Erzurum'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 8°C olacak. Gece en düşük sıcaklık ise -7°C civarında seyredecek. Nem oranı %64 düzeyinde kalacak. Rüzgar hızı 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Basınç seviyesi 828.4 mb olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:06'dır. Gün batımı ise 16:54 olarak hesaplanmıştır.

22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. En düşük sıcaklık -7°C, en yüksek sıcaklık 10°C olarak öngörülüyor. 23 Kasım 2025 Pazar günü benzer bir hava durumu bekleniyor. En düşük sıcaklık -7°C, en yüksek sıcaklık ise 10°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olarak devam edecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altına düşebilir. Sabahlara ve akşamlara kat kat giyinmek önem kazanıyor. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Yüksek nem oranı sabah saatlerinde sisli hava koşulları oluşturabilir. Bu durum, görüş mesafesini azaltabilir. Sürüş güvenliği tehlikeye girebilir. Araç kullanırken hızınızı düşürmeli ve dikkatli olmalısınız. Gündüz güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
