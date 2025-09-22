Erzurum 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 22 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 17°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 6°C seviyelerine düşecek. Rüzgar doğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %30 ile %60 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 23 Eylül Salı günü gündüz sıcaklık 19°C olacak. Gece ise 6°C seviyesi görülecek. 24 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 21°C olacak. 25 Eylül Perşembe günü de benzer bir sıcaklık öngörülüyor. Hava genellikle açık ve güneşli kalmaya devam edecek.

Bu dönemde gündüz saatlerinde sıcaklıkların artması dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi sebebiyle, açık hava etkinlikleri planlayanlar güneş koruyucu ürünler kullanmalı. Uygun kıyafetler giymek de faydalı olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği unutulmamalıdır. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Bu şekilde gün boyunca sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunabilir.