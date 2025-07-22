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Erzurum 22 Temmuz 2025 Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 22 Temmuz 2025 Salı günü, sıcak ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Erzurum 22 Temmuz 2025 Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bugün, 22 Temmuz 2025. Erzurum'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 13°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı %64 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler öngörülüyor. 23 Temmuz Çarşamba günü, güneş ışığı altında sıcaklık 32°C'ye kadar yükselebilir. 24 Temmuz Perşembe günü, gündüz sıcaklıkları 31°C seviyelerinde olacak ve hafif yağmur ihtimali bulunuyor. 25 Temmuz Cuma günü hava yine güneşli kalacak. Sıcaklıklar 30°C civarında seyredecek.

Bu dönemde, özellikle gündüz saatlerinde sıcaklıkların artması nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, hafif yağmur ihtimali bulunan günlerde yanınızda şemsiye bulundurmak veya su geçirmeyen giysiler tercih etmek, ani yağışlardan korunmanıza destek sağlayabilir.

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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