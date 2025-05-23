Erzurum 23 Mayıs Cuma hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, kısmen güneşli olacak. Sıcaklık, gündüz saatlerinde 23°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise 5°C civarına düşmesi bekleniyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genellikle açık kalacak.

24 Mayıs Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 23°C civarında seyredecek. 25 Mayıs Pazar günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar yine 23°C olacak. 26 Mayıs Pazartesi günü hava açık kalacak. Sıcaklık 16°C civarında olacak.

Erzurum'un Mayıs ayı iklimi ortalama 8.8°C sıcaklık göstermektedir. Minimum sıcaklık 3°C, maksimum sıcaklık ise 14.3°C'dir. Bu ayda toplam 109 mm yağış beklenmektedir. Nem oranı %67'dir. Yağmurlu gün sayısı 15'tir. Güneşli saatler ortalama 9 saattir.

Bu hava koşullarında, gündüzleri hafif kıyafetlerle rahatça vakit geçirebilirsiniz. Ancak akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurarak yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneş ışığından tam olarak faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ayrıca, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.