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Erzurum 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı altında 33°C'ye kadar yükselecek.

Erzurum 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Erzurum'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı altında 33°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, Erzurum'un Temmuz ayındaki ortalama değerlerinin üzerine çıkıyor. Bölgenin iklimine göre yüksek sayılabilir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 24 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 32°C seviyelerinde olacak. Hafif yağmur ihtimali de bulunuyor. 25 Temmuz Cuma günü hava yine güneşli kalacak ve sıcaklıklar 30°C civarında seyredecek.

Bu dönemde, gündüz saatlerinde sıcaklıkların artması nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Hafif yağmur ihtimali bulunan günlerde yanınızda şemsiye bulundurmak veya su geçirmeyen giysiler tercih etmek, ani yağışlardan korunmanıza destek verir. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığınızı korur. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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