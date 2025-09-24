HABER

Erzurum 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Cansu Akalp

Erzurum'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C civarında, gece ise 0°C seviyelerinde olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esecek. Nem oranı sabah %51, gündüz %21, akşam %31 ve gece %51 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklığın 22°C, 26 Eylül Cuma günü ise 20°C civarında olması tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde hava genel olarak güneşli geçecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle serin hava koşulları hakim olacak.

Bu dönemde özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından yararlanmak için açık hava etkinlikleri yapılabilir. Rüzgar hafif eseceği için açık alanlarda rüzgardan korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Nem oranının değişkenliği cilt ve solunum yolları üzerinde etkili olabilir. Nemli ortamlardan uzak durmak ve bol su tüketmek sağlıklı olacaktır. Sonbahar aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı bu durumlara göre yapmak olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

hava durumu Erzurum
