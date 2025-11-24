HABER

Erzurum 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 24 Kasım 2025 tarihinde hava durumu genel olarak kısmen güneşli ve açık geçecek. Gün içinde sıcaklık 8°C ile 23°C arasında değişirken, rüzgar hızı 8 km/s civarında olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava koşulları bulutlu hale gelecek. Gündüz sıcaklıkları 6°C'den başlayıp 11°C'ye çıkacak. Geceleri ise sıcaklık -5°C ile -2°C arasında düşecek. Kış hazırlıkları için önlemler almak da önem taşıyor.

Cansu Akalp

Erzurum'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve açık olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 8°C ile 23°C arasında değişecek. Rüzgar 8 km/s hızında esecek. Nem oranı ise %18 civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:10, gün batımı ise 16:52 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'daki hava koşulları kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Gündüzleri sıcaklık 6°C ile 11°C arasında değişecek. Geceleri ise sıcaklık -5°C ile -2°C arasında olacak. Rüzgar hızı 4 km/s ile 8 km/s arasında tahmin ediliyor. Nem oranı %40 ile %78 arasında değişecek. Gün doğumu ve batımı saatleri günlere göre farklılık gösterecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi olası. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde yola çıkacakların önlem alması önemlidir. Araçların donma riskine karşı antifriz seviyeleri kontrol edilmeli. Lastiklerin kış koşullarına uygunluğu gözden geçirilmelidir.

Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Baş, el ve ayakları sıcak tutmak gerekir. Bu, hipotermi riskini azaltır. Evlerde pencere ve kapıların sızdırmazlığı kontrol edilmelidir. Isı yalıtımını artırmak faydalıdır. Kaloriferlerin düzenli bakımı, ısınma maliyetlerini düşürür.

Kış aylarında olası kar yağışlarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Acil durum kitleri bulundurmak gerekir. Kar küreme ekipmanlarına sahip olmak da faydalı olacaktır. Bu, olası sıkıntıları önlemek için gereklidir.

