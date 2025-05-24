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Erzurum 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 24 Mayıs Cumartesi hava durumu tahminleri açıklandı. Erzurum'da hava durumu genellikle güneşli olacak.

Erzurum 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Erzurum'da 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C civarında, gece ise 3°C civarında seyredecek. Bu dönemde Erzurum'da ortalama gündüz sıcaklıkları 14.3°C, gece sıcaklıkları ise 3°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 25 Mayıs Pazar günü yağmurlu bir hava bekleniyor. 26 Mayıs Pazartesi günü ise açık ve güneşli olacak. Mayıs ayı boyunca Erzurum'da ortalama 15 yağmurlu gün ve 9 güneşli saat bulunmaktadır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerek. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih etmek faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek gerekir. Gerekli durumlarda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak da önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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