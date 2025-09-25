Erzurum 25 Eylül Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Hava durumu, Erzurum'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü oldukça güzel. Güneş ışığı bol. Hava sıcaklığı 22°C civarında. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C'ye çıkıyor. Gece sıcaklıkları ise yaklaşık 2°C olacak. Nem oranı %54 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar sabah saatlerinde saatte 12 km hızda esecek. Gündüz saatte 19 km, akşam saatte 17 km ve gece saatte 10 km hızda esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'daki hava koşulları değişiklik gösterebilir. 26 Eylül Cuma günü hava sıcaklığı yaklaşık 20°C olacak. Güneşli bir gün bizleri bekliyor. 27 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 21°C'ye yükselecek. Bu gün, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava olacak. 28 Eylül Pazar günü ise sıcaklık tekrar 20°C civarına düşecek. Artan bulutlar havayı biraz serinletecek. 29 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığı 21°C’ye yükselecek. Güneşli bir gün geçireceğiz. 30 Eylül Salı günü sıcaklık 15°C'ye düşecek. Bu gün geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Özellikle 30 Eylül'de beklenen sağanak yağışlar ani değişimlere yol açabilir. Hava durumunu düzenli izlemek önemli. Planlarınızı ona göre yapmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Bu nedenle sıcak tutacak giysiler tercih etmek sağlık açısından yararlı olacaktır.