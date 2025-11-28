Erzurum 28 Kasım Cuma hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu, soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık -3,3°C, en yüksek sıcaklık 7°C civarında öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık -6,3°C seviyelerinde olacak. Nem oranı %93, rüzgar hızı 6,2 km/saat ve basınç 835,5 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:12, gün batımı saati ise 16:49’dur.

29 Kasım 2025 Cumartesi günü de benzer hava şartları bekleniyor. Bu günde en düşük sıcaklık -3,6°C, en yüksek sıcaklık 6,7°C tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklıklar -4,9°C seviyelerinde kalacak. Nem oranı %85, rüzgar hızı 4,8 km/saat ve basınç 832 mb olacak. Gün doğumu saati 07:13, gün batımı 16:49 olarak belirtilmiştir.

Bu dönemde hava koşulları soğuk ve bulutlu olacak. Hissedilen sıcaklıklar düşük seviyelerde kalacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek önemli. Vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Yüksek nem oranı cilt kuruluğunu artırabilir. Nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızının düşük olması bekleniyor. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için planlama yapılmalıdır.