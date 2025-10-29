Erzurum 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 29 Ekim 2025 Çarşamba günü, yerel raporlara göre hava durumu hafif sağanak yağmurlu ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 4°C ile 13.1°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %77 civarında bulunacak. Rüzgar hızı ise 4 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:39, gün batımı saati 17:14 olarak belirlenmiştir.

30 Ekim Perşembe günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 2°C ile 10°C arasında seyredecek. 31 Ekim Cuma günü de güneşli hava devam edecek. Sıcaklıklar bu gün 3°C ile 12°C arasında gerçekleşecek. 1 Kasım Cumartesi günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 5°C ile 12°C arasında değişecek.

Bu dönemde Erzurum'da hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Yağışların artması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Bu nedenle kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalıdır.

Sonbahar aylarında Erzurum'da hava koşulları değişken olabilir. Günlük hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Hazırlıklı olmak için gerekli önlemleri almak gerekecektir.