HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 29 Ekim'den itibaren hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu geçecek. Sıcaklıklar 4°C ile 13.1°C arasında değişirken, nem oranı %77 seviyesinde kalacak. 30 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde güneşli hava etkili olacak, sıcaklık ise 2°C ile 12°C arasında olacak. Sonbahar döneminde hava koşullarının değişkenliği göz önünde bulundurulmalı, kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. İşte detaylar...

Erzurum 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 29 Ekim 2025 Çarşamba günü, yerel raporlara göre hava durumu hafif sağanak yağmurlu ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 4°C ile 13.1°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %77 civarında bulunacak. Rüzgar hızı ise 4 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:39, gün batımı saati 17:14 olarak belirlenmiştir.

30 Ekim Perşembe günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 2°C ile 10°C arasında seyredecek. 31 Ekim Cuma günü de güneşli hava devam edecek. Sıcaklıklar bu gün 3°C ile 12°C arasında gerçekleşecek. 1 Kasım Cumartesi günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 5°C ile 12°C arasında değişecek.

Bu dönemde Erzurum'da hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Yağışların artması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Bu nedenle kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalıdır.

Sonbahar aylarında Erzurum'da hava koşulları değişken olabilir. Günlük hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Hazırlıklı olmak için gerekli önlemleri almak gerekecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da fırtına ve hortum faciası!Ankara'da fırtına ve hortum faciası!
Liseli kızları taciz etti, esnaf müdahale etti...Liseli kızları taciz etti, esnaf müdahale etti...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.