HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 29 Eylül Pazartesi hava durumu ılıman olacak. İşte detaylar...

Erzurum 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 22°C civarında, gece ise 5°C civarında bekleniyor. Bu, şehrin tipik sonbahar havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler görülüyor. 30 Eylül Salı günü, hava sıcaklığı 17°C civarına düşecek. Hafif yağmur beklentisi var. 1 Ekim Çarşamba günü, hava sıcaklığı 19°C civarında olacak. Kısmi güneşli bir hava tahmini mevcut. 2 Ekim Perşembe günü, hava sıcaklığı 18°C civarında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 3 Ekim Cuma günü, hava sıcaklığı 20°C civarında olacak. Bol güneş ışığı tahmini var. 4 Ekim Cumartesi günü, hava sıcaklığı 22°C civarına yükselecek. Parlak güneş ışığı beklentisi bulunuyor. 5 Ekim Pazar günü, hava sıcaklığı 25°C civarına ulaşacak. Parlak güneş ışığı tahmini mevcut.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Özellikle sabahları ve akşamları kalın giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. 30 Eylül Salı günü beklenen hafif yağmur nedeniyle, dışarı çıkarken şemsiye bulundurmakta yarar var. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarırken, güneşten korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Bu, açık hava etkinlikleri ve günlük aktiviteler için elverişli bir ortam sağlıyor. Fakat sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Olası hafif yağmurlara karşı tedbirli davranmak, konforlu bir deneyim sunacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil takla attıAfyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil takla attı
Roma'ya giden fenomen Türk çiftin tatili kabusa döndü! "Her şeyimiz gitti"Roma'ya giden fenomen Türk çiftin tatili kabusa döndü! "Her şeyimiz gitti"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.