Erzurum 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 22°C civarında, gece ise 5°C civarında bekleniyor. Bu, şehrin tipik sonbahar havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler görülüyor. 30 Eylül Salı günü, hava sıcaklığı 17°C civarına düşecek. Hafif yağmur beklentisi var. 1 Ekim Çarşamba günü, hava sıcaklığı 19°C civarında olacak. Kısmi güneşli bir hava tahmini mevcut. 2 Ekim Perşembe günü, hava sıcaklığı 18°C civarında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 3 Ekim Cuma günü, hava sıcaklığı 20°C civarında olacak. Bol güneş ışığı tahmini var. 4 Ekim Cumartesi günü, hava sıcaklığı 22°C civarına yükselecek. Parlak güneş ışığı beklentisi bulunuyor. 5 Ekim Pazar günü, hava sıcaklığı 25°C civarına ulaşacak. Parlak güneş ışığı tahmini mevcut.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Özellikle sabahları ve akşamları kalın giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. 30 Eylül Salı günü beklenen hafif yağmur nedeniyle, dışarı çıkarken şemsiye bulundurmakta yarar var. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarırken, güneşten korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Bu, açık hava etkinlikleri ve günlük aktiviteler için elverişli bir ortam sağlıyor. Fakat sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Olası hafif yağmurlara karşı tedbirli davranmak, konforlu bir deneyim sunacaktır.