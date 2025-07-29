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Erzurum 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

29 Temmuz 2025 Salı günü Erzurum'da hava durumu artan bulutlarla birlikte 32°C'ye kadar yükselecek.

Erzurum 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

29 Temmuz 2025 Salı günü Erzurum'da hava durumu artan bulutlarla birlikte 32°C'ye kadar yükselecek. Gündüz sıcaklık 31°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 27°C'ye düşecek. Rüzgar batı yönünden saatte 14 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %53 seviyelerinde kalacak.

Gelecek günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 30 Temmuz Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 33°C'ye kadar çıkacak. 31 Temmuz Perşembe günü ise hafif yağmur bekleniyor. O gün sıcaklık 31°C civarında olacak. 1 Ağustos Cuma günü açık bir hava olacak. Sıcaklık 30°C civarında öngörülüyor. 2 Ağustos Cumartesi günü bol güneş ışığı ve 30°C sıcaklıklar bekleniyor. 3 Ağustos Pazar günü kısmen güneşli hava ve 28°C sıcaklık öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olacağı tahmin ediliyor. Zaman zaman hafif yağmurlar da görülecek. Özellikle sıcak günlerde dışarı çıkarken bol su içmeye dikkat etmek önemli. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek gerekir. Gerekli durumlarda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Ayrıca, hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmak ve ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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