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Erzurum 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 30 Haziran Pazartesi hava durumu yerel hava koşullarına göre değişebilir.

Erzurum 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 30 Haziran Pazartesi hava durumu yerel hava koşullarına göre değişebilir. Haziran ayı boyunca, Erzurum'da ortalama gündüz sıcaklıkları 13.6°C, gece sıcaklıkları ise 7.5°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 71 mm’dir. Nem oranı ise %61 seviyesindedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler beklenmektedir. 1 Temmuz Salı günü hava daha sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 8°C olarak tahmin edilmektedir. 2 Temmuz Çarşamba günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 7°C olacak. 3 Temmuz Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 6°C civarında olacak. 4 Temmuz Cuma günü bol güneş ışığı devam edecek. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 7°C olarak öngörülüyor. 5 Temmuz Cumartesi günü hava daha sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 11°C civarında ölçülecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak önemlidir. 30 Haziran Pazartesi beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olunması faydalı olacaktır. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak, ani hava değişimlerine karşı koruma sağlar. Sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklık farklarına karşı uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Gündüzleri güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Sıcak havalarda su tüketiminin artırılması vücut dengesinin korunması açısından önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı, rüzgarın yönüne göre hareket edilmelidir. Bu şekilde hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlıklı ve konforlu bir dönem geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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