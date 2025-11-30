HABER

Erzurum 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

30 Kasım 2025 Pazar günü Erzurum'da hava durumu kış şartlarını yansıtacak. Kapalı ve bulutlu hava ile yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 4°C, gece sıcaklıkları ise -1°C seviyelerinde gerçekleşecek. Bu dönemde soğuk ve yağışlı hava koşulları hakim olacak. Vatandaşların giyim, ısınma sistemleri ve hijyen konularında dikkatli olması, grip ve soğuk algınlığı riskini azaltacaktır. Böylece sağlıklı bir kış dönemi geçirilebilir.

Erzurum'da 30 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu tipik kış koşullarını yansıtacak. Gün boyunca hava kapalı ve bulutlu kalacak. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 4°C, gece sıcaklıkları ise -1°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -4°C civarında hissedilecek. Nem oranı %86. Rüzgar hızı 4.7 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:15, gün batımı ise 16:48 olacak.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava koşullarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. 1 Aralık Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 4°C olacak. Gece sıcaklıkları -2°C'ye düşecek. Hafif kar ve yağmur karışımı yağışlar görülebilir. 2 Aralık Salı günü kısmen güneşli hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 3°C, gece ise -9°C civarında olacak. 3 Aralık Çarşamba günü hava yer yer güneşli olacak. Ancak hava daha sonra bulutlanacak. Gündüz sıcaklıkları 2°C, gece sıcaklıkları -11°C civarında seyredecek.

Bu dönemde Erzurum'daki hava koşulları soğuk ve yağışlı olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurun. Kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olmalısınız. Yolda yürürken veya araç kullanırken hız sınırlarına uyulmalıdır. Sokaklarda su birikintileri oluşabileceğinden su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Evlerde ısınma sistemlerinin düzenli bakımı yapılmalıdır. Doğalgazlı cihazların güvenli kullanımı konusunda dikkatli olunması önemlidir. Grip ve soğuk algınlığı vakalarının artacağı dikkate alınmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler tüketilmelidir. Hijyen kurallarına özen gösterilmesi gerekmektedir.

hava durumu Erzurum
