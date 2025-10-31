Erzurum 31 Ekim Cuma hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde 8°C, gece ise -2°C olacaktır. Hissedilen sıcaklık 0°C'dir. Nem oranı %69 seviyesindedir. Rüzgar hızı 10 km/saat güney yönünden esmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik beklenmektedir. 1 Kasım Cumartesi günü sabah 8°C, gece -1°C öngörülmektedir. 2 Kasım Pazar günü sabah 8°C, gece -1°C tahmin edilmektedir. 3 Kasım Pazartesi günü ise sabah 7.5°C, gece 3.5°C olması beklenmektedir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecektir. Nem oranları artacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olunmalıdır. Gün içinde güneşli ve açık hava koşulları beklenmektedir. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması önemlidir.

Çeşitli nedenlerle soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Gün boyunca güneşli günler görülecektir. Bununla birlikte, ani hava değişimlerine dikkat edilmelidir. Soğuk havalar için önlem alınması gereklidir.