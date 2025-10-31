HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 31 Ekim Cuma hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu soğuk ve değişken olacak. Sabah saatlerinde hava 8°C, gece ise -2°C civarında seyrederken, hissedilen sıcaklık 0°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %69 seviyesinde kalacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havalara karşı dikkatli olunması önemli. 1 Kasım Cumartesi günü de benzer sıcaklıkların yaşanması bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı önlem almakta fayda var.

Erzurum 31 Ekim Cuma hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde 8°C, gece ise -2°C olacaktır. Hissedilen sıcaklık 0°C'dir. Nem oranı %69 seviyesindedir. Rüzgar hızı 10 km/saat güney yönünden esmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik beklenmektedir. 1 Kasım Cumartesi günü sabah 8°C, gece -1°C öngörülmektedir. 2 Kasım Pazar günü sabah 8°C, gece -1°C tahmin edilmektedir. 3 Kasım Pazartesi günü ise sabah 7.5°C, gece 3.5°C olması beklenmektedir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecektir. Nem oranları artacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olunmalıdır. Gün içinde güneşli ve açık hava koşulları beklenmektedir. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması önemlidir.

Çeşitli nedenlerle soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Gün boyunca güneşli günler görülecektir. Bununla birlikte, ani hava değişimlerine dikkat edilmelidir. Soğuk havalar için önlem alınması gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karşılıksız çekle dolandırıcılıktan 31 yıl hapis alan şahıs yakalandıKarşılıksız çekle dolandırıcılıktan 31 yıl hapis alan şahıs yakalandı
Kaçak kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandıKaçak kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.