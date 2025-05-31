Erzurum 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu daha sıcak ve açık olacak. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece ise 4°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un Mayıs ayı ortalama sıcaklıklarının üzerinde. Yaz mevsimi yaklaşmakta.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 1 Haziran Pazar günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 6°C olacak. 2 Haziran Pazartesi günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece ise 5°C civarında olacak. 3 Haziran Salı günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece ise 6°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik, Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Özellikle yağışlı günlerde, su birikintilerinden kaçınmak ve ıslanmamak için uygun ayakkabı ve giysiler tercih edilmeli. Gök gürültülü sağanak yağışların olduğu günlerde açık alanlardan uzak durmak önemlidir. Güvenli alanlarda bulunmak da şart. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalı. Bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak sağlık için faydalıdır.

Erzurum'da 31 Mayıs'tan itibaren hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bu nedenle günlük hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı ve hazırlıklarınızı ona göre yapmalısınız. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için bu adımlar gereklidir.