HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 9 Mayıs Cuma hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 9 Mayıs Cuma hava durumu açıklandı. Erzurum'da hava durumu sıcak olarak öngörülüyor.

Erzurum 9 Mayıs Cuma hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu daha sıcak bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkların 20°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkların ise 5°C civarında seyretmesi beklenmektedir. Bu süreçte bölge genelinde sağanak yağışların görülmesi muhtemeldir.

10 Mayıs Cumartesi günü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Ayrıca sıcaklıkların 21°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. 11 Mayıs Pazar günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar olasıdır. Sıcaklıklar 17°C civarında olacaktır. 12 Mayıs Pazartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların 16°C civarında olması tahmin edilmektedir.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Sağanak yağışların sık görülmesi nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların su geçirmez giysiler bulundurması faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olumsuz koşullardan etkilenmemenize yardımcı olacaktır.

Bölgenin ikliminde Mayıs ayı boyunca ortalama sıcaklıkların 6°C ile 18°C arasında değiştiği ve yağış miktarının 92 mm civarında olduğu bilinmektedir. Hava koşullarına uygun giyinmek de önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize katkı sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastanede yatan eşini görmek için hazırlık yaparken kalbine yenik düştüHastanede yatan eşini görmek için hazırlık yaparken kalbine yenik düştü
Samsun'da aynı aileden 3 kişiyi yaralayan şüpheli ile eşi adliyedeSamsun'da aynı aileden 3 kişiyi yaralayan şüpheli ile eşi adliyede

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Maydonoz Döner'e operasyon! F serili dolar ele geçirildi

Maydonoz Döner'e operasyon! F serili dolar ele geçirildi

Osimhen için Fenerbahçe iddiası: "Ali Koç istiyor, para hazır"

Osimhen için Fenerbahçe iddiası: "Ali Koç istiyor, para hazır"

Espressolab atağa geçti: Boykot çağrısı yapanlara karşı hamle

Espressolab atağa geçti: Boykot çağrısı yapanlara karşı hamle

2 farklı anket 2 dikkat çeken sonuç

2 farklı anket 2 dikkat çeken sonuç

BYD 2026 yılında o şehirde üretime başlayacak!

BYD 2026 yılında o şehirde üretime başlayacak!

Terör örgütü PKK iddiasını "Bu kez başardık" diyerek duyurdu

Terör örgütü PKK iddiasını "Bu kez başardık" diyerek duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.