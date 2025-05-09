Erzurum 9 Mayıs Cuma hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu daha sıcak bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkların 20°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkların ise 5°C civarında seyretmesi beklenmektedir. Bu süreçte bölge genelinde sağanak yağışların görülmesi muhtemeldir.

10 Mayıs Cumartesi günü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Ayrıca sıcaklıkların 21°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. 11 Mayıs Pazar günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar olasıdır. Sıcaklıklar 17°C civarında olacaktır. 12 Mayıs Pazartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların 16°C civarında olması tahmin edilmektedir.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Sağanak yağışların sık görülmesi nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların su geçirmez giysiler bulundurması faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olumsuz koşullardan etkilenmemenize yardımcı olacaktır.

Bölgenin ikliminde Mayıs ayı boyunca ortalama sıcaklıkların 6°C ile 18°C arasında değiştiği ve yağış miktarının 92 mm civarında olduğu bilinmektedir. Hava koşullarına uygun giyinmek de önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize katkı sağlayacaktır.