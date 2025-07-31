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Erzurum-Artvin yolunda tır alev alev yandı

Erzurum’un Uzundere ilçesinden geçen Erzurum-Artvin karayolunda Gürcü plakalı bir tır, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden yanmaya başladı.

Erzurum-Artvin yolunda tır alev alev yandı

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, yangına kendi imkânlarıyla müdahale etmeye çalıştı. O sırada yoldan geçen bazı sürücüler de araçlarındaki yangın tüpleriyle destek verdi, ancak çabalar yeterli olmadı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Alevlerin etkisiyle tırın üzerinden geçen elektrik hatları zarar gördü ve bazı kablolar koparak yola düştü. Aras Elektrik ekipleri, bölgede onarım çalışması başlattı. Yangınla ilgili soruşturma devam ederken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Tır ise kullanılamaz hale geldi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Tır
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