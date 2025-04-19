Erzurum’da 615 işletmeye denetim

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum ilinde Yem, Gıda ve Gıda ile Temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik 11-18 Nisan 2025 tarihleri arasında; 615 denetim yapılmış olup denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 1 idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 4 adet numune alınmıştır. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolümüzde olup gelen 15 başvuru değerlendirilmiştir" denildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır