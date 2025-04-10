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Erzurum'da hava buz kesti! Yüksek kesimlere etki eden kar yağışı şehri beyaza bürüdü

Erzurum'a etkili olan, zaman zaman karla karışık yağan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Erzurum'da hava buz kesti! Yüksek kesimlere etki eden kar yağışı şehri beyaza bürüdü
Çiğdem Sevinç

Erzurum'a etkili olan, zaman zaman karla karışık yağan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar yağışı kayak sezonunun devam ettiği Palandöken'de sevinçle karşılandı.

ARAÇLAR KARLA KAPLANDI

Gün boyu zaman zaman yağan yağmur, akşam saatlerine doğru yerini kara bıraktı. Yüksek kesimlerde etkisini giderek artıran ve bazen tipi şeklinde yağan kar, kısa sürede dağları beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle park halindeki araçlar karla kaplandı. Kentte yazlık ayakkabı giyip sokağa çıkanlar ise güçlükle yürüdü. Kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta olan kayak sezonunun devam ettiği Palandöken'deki tatilciler kar keyfi yaşadı.

(DHA)

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