Erzurum'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Erzurum’un Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bir apartman inşaatında çalışan işçi, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Erzurum'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Melih Kadir Yılmaz

Olay, Otağ Sokağı’nda bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Sedat K., inşaatın üçüncü katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Zeminde bulunan demir parçalarının başına saplandığı belirtilen Sedat K., olay yerinde hayatını kaybetti.

Erzurum da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti 1

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sedat K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı inşaatta çalışan yakınları, olayın ardından sinir krizi geçirirken, gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sedat K.’nın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İşçi
