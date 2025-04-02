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  4. Erzurum'da kaza: Virajı alamayan otomobil şarampole devrildi! 3 yaralı

Erzurum'da kaza: Virajı alamayan otomobil şarampole devrildi! 3 yaralı

02.04.2025 12:06
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Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da kaza: Virajı alamayan otomobil şarampole devrildi! 3 yaralı

Kaza, Kan Köprübaşı İspir yolu üzerinde meydana geldi. Rize'den İspir yönüne doğru seyreden Recai C. idaresindeki otomobil, virajı alamayıp 30 metreden ağaçlık alana yuvarlandı.

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Kazada, Bursa'dan memleketine bayram ziyaretine gelen sürücü, eşi Naime C. ve kimliği belirlenemeyen bir yolcu yaralandı. İhbarla bölgeye gelen 112 ekiplerince araçta sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar İspir Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Ağır yaralı sürücü Recai C. ise helikopter ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum kaza
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